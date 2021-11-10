Anasayfa Video Galeriler Gündem Saat 9'u 5 geçe hayat durdu Saat 9'u 5 geçe hayat durdu 10 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 14:00 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618ba65648009c3c9060f85b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mersin'de orman yangını İstanbul'da samuray kılıcıyla kadın cinayeti! TBMM'de kıyamet koptu: ''Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun'' Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay Kar fırtınası şehri vurdu; sokaklar bembeyaz Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın sağlık durumunu partneri açıkladı İstanbul Valiliği paylaştı: İşte Atatürk'ün hayatındaki 10 Kasımlar Şişli Belediyesi kreş öğrencilerinden Ata'ya armağan 10 Kasım marşı Suriyeliler, rehin aldıkları Filistinlilere dehşeti yaşattı