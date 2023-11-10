Anasayfa Video Galeriler Gündem Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu 10 Kasım 2023 Cuma Saat: 10:15 Güncelleme: 10 Kasım 2023 Cuma 10:15 İstanbul metrosunda saat 9'u 5 geçe saygı duruşuna geçen vatandaşların görüntüleri tüyleri diken diken etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654dd8a1274c211cb0768e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni Gazze'ye en büyük yardım Türkiye'den! Gemi yola çıktı Ankara Emniyeti sildiği 15 Temmuz videosunu yeniden paylaştı Mansur Yavaş’tan Andımız'la 10 Kasım anması 10 Kasım'da İBB’den ağlatan Atatürk videosu ABD üssüne saldırı! Ortalık cehenneme döndü Bir ''borç'' çatışması daha: 10 yaralı var! ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi