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  4. Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu

Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu

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İstanbul metrosunda saat 9'u 5 geçe saygı duruşuna geçen vatandaşların görüntüleri tüyleri diken diken etti.

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