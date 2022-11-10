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  4. Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

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