Anasayfa Video Galeriler Gündem Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu 10 Kasım 2022 Perşembe Saat: 09:35 Güncelleme: 10 Kasım 2022 Perşembe 09:35 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636c9bb8cee3eb6cd23aca83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Devletin zirvesi Anıtkabir'de İzmir'de Ata'ya saygı nöbeti Piknik masasına gelen ayıyı tabure ile kovaladı Yer: İstanbul... Parkta birbiriyle yakınlaşan genç çift tepki çekti ABB'den 'ODTÜ Yolu' Açıklaması 6 yıldır kimse çözemiyor! Aradığı 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül! Mersin'deki ''gizemli ev'' yine gündemde: 15 kişinin kaybolduğu... 10 yaşındayken karşılaşmıştı... Nesibe Nine Atatürk ile karşılaşmasını anlattı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu