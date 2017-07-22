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  3. 22 Temmuz 2017 01:15

Saat hırsızı kadın kameraya yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir mağazadan 300 TL değerinde saat çalan hamile kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.

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