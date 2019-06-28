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  3. 28 Haziran 2019 09:30

Sabah saatlerinde köprüde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Köprüdeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Fatih Sulta Mehmet (FSM) Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışmaları başladı. 17 Ağustos tarihinde sonlanacak çalışmalar nedeniyle köprüde 4 şerit kapatılarak, trafik akışı 2 şerit geliş 2 şerit gidiş şeklinde sağlanıyor. Çalışmaların...

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Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor
Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor
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Otomobile havai fişek mekanizması yaparak trafikte terör estirdiler
Otomobile "havai fişek" mekanizması yaparak trafikte terör estirdiler
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Metrobüs duraklarında yaya izdihamı yaşandı
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