Sabah saatlerinde köprüde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
28 Haziran 2019 09:30
Sabah saatlerinde köprüde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Köprüdeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Fatih Sulta Mehmet (FSM) Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışmaları başladı. 17 Ağustos tarihinde sonlanacak çalışmalar nedeniyle köprüde 4 şerit kapatılarak, trafik akışı 2 şerit geliş 2 şerit gidiş şeklinde sağlanıyor. Çalışmaların...