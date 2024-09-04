Anasayfa Video Galeriler Gündem Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu 04 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 13:45 Güncelleme: 04 Eylül 2024 Çarşamba 13:45 Bursa'da sabah yürüyüşü yapan bir vatandaş, çınar ağacında arı kovanı olduğunu fark etti. Operasyonla arıları yerinden alan vatandaş onları koruma altına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d83a60e930a242e8065e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif Gizli cennet Masiro Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler