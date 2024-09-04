Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu

Bursa'da sabah yürüyüşü yapan bir vatandaş, çınar ağacında arı kovanı olduğunu fark etti. Operasyonla arıları yerinden alan vatandaş onları koruma altına aldı.

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