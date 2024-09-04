  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu

Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu

Güncelleme:

Bursa'da sabah yürüyüşü yapan bir vatandaş, çınar ağacında arı kovanı olduğunu fark etti. Operasyonla arıları yerinden alan vatandaş onları koruma altına aldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi
Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi
Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif
Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif
Gizli cennet Masiro Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Gizli cennet Masiro Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor
Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor
Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar
Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar
Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında
Bahar-Nihal Candan ilk kez hakim karşısında
Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var
Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var
Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler
Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler