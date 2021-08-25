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  4. Sabah Suriye'den Türkiye'ye gelip dükkanını açıp, akşam olunca Suriye’ye geri dönüyor

Sabah Suriye'den Türkiye'ye gelip dükkanını açıp, akşam olunca Suriye’ye geri dönüyor

Suriyeli bir mültecinin Hatay’da işyerini açtığı, akşam da Suriye’ye döndüğü ortaya çıktı.

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