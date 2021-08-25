Anasayfa Video Galeriler Gündem Sabah Suriye'den Türkiye'ye gelip dükkanını açıp, akşam olunca Suriye’ye geri dönüyor Sabah Suriye'den Türkiye'ye gelip dükkanını açıp, akşam olunca Suriye’ye geri dönüyor 25 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 11:30 Suriyeli bir mültecinin Hatay’da işyerini açtığı, akşam da Suriye’ye döndüğü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6125ffb84d47ac20f42ef7e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fazıl Say konserine ''Utanıyorum, rezillik'' diyerek başladı Polisler öğrenince şoke oldu! Kadın kılığına girip... Korkunç görüntü: ''İki ayaklı hayvan'', ''dört ayaklı canı'' böyle yaktı İstanbul'da dev operasyon; çok sayıda gözaltı var Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: ''Cipi hala vermedi, belediyenin malından elini çek'' Doğu Perinçek canlı yayında fena gaza geldi Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede dehşet saçtı Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti Bu 'vosvos' tam 15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır