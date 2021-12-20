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  4. Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi

Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi

Sabah Gazetesi yazarı Astrolog Zeynep Turan kaleme aldığı 2022 Sıfırdan isimli kitabında erken seçim olacağını ve siyasi partilerin iç yapısında değişiklikler olacağını yazdı.

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