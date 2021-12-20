Anasayfa Video Galeriler Gündem Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi 20 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 14:06 Sabah Gazetesi yazarı Astrolog Zeynep Turan kaleme aldığı 2022 Sıfırdan isimli kitabında erken seçim olacağını ve siyasi partilerin iç yapısında değişiklikler olacağını yazdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c063bd26f8a338f93569d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den sandal küfür ''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler Seyir halindeki otomobil kaynar su çukuruna düştü Bursa'da dehşet! Eşini uykusunda öldürdü İstanbul'da pes dedirten hırsızlık İSKİ açıkladı: 'Deponuz ve tesisatınız temizse musluk suyunu rahatça içebilirsiniz'' Van'ın ilk kez çığ haritası çıkarıldı Uzaya giden iş insanı Dünya'ya geri döndü