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Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik firmasının deposunda çıkan yangının büyüklüğü gün ağarınca havadan görüntülendi.

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