Anasayfa Video Galeriler Gündem Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı 09 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 12:10 Güncelleme: 09 Aralık 2023 Cumartesi 12:10 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik firmasının deposunda çıkan yangının büyüklüğü gün ağarınca havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65742f1274a85719b20b3f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde ''yuh artık'' dedirten taksi Huzurevinde bastonlu cinayet! Yaşlıların kavgası kanlı bitti Sosyal medyada ''her gece canım istiyor'' gözaltısı Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye de araç sahibine de ceza kesildi Yağışlar fena vurdu! Bir ilimiz daha sular altında Motosiklet sürücüsü ile yayanın 1 saat süren, keçileri bile kıskandıran inadı Starbucks protestosunda skandal görüntü: Müşterilere küfür etti, polise saldırdı! Bakan Yerlikaya duyurdu: İskoçlar çetesi çökertildi Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi