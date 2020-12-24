  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Aralık 2020 12:30

Sabahat Özgürsoy

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik’in AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi tartışma yarattı.

Video Galeri
Yılbaşı kutlamaları yasaklanmasına rağmen oteller durmuyor!
Yılbaşı kutlamaları yasaklanmasına rağmen oteller durmuyor!
Video Galeri
İstanbul'un göbeğinde kapkaç dehşeti!
İstanbul'un göbeğinde kapkaç dehşeti!
Video Galeri
Koronavirüste hasta sayısı giderek azalıyor
Koronavirüste hasta sayısı giderek azalıyor
Video Galeri
İncirlik Üssü'ne drone düştü!
İncirlik Üssü'ne drone düştü!
Video Galeri
19 yıllık sır cinayeti ''mezarcı ekip'' çözdü
19 yıllık sır cinayeti ''mezarcı ekip'' çözdü
Video Galeri
Türkiye'de büyük deprem beklenen 20 noktası açıklandı!
Türkiye'de büyük deprem beklenen 20 noktası açıklandı!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM