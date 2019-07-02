Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde feci kaza
02 Temmuz 2019 15:00
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde feci kaza
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tünel adeta savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri kamyon olmak üzere dört araç birbirine girdi. Kaza sonucu tünel adeta savaş alanına...