  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda cinayet: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda cinayet: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turist yolcu karşılama işi yapan 2 grup arasında yolcu paylaşımı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
6 terörist daha etkisiz hale getirildi
6 terörist daha etkisiz hale getirildi
Bir kadın daha öldürüldü: Masaj salonunda eski sevgili cinayeti
Bir kadın daha öldürüldü: Masaj salonunda eski sevgili cinayeti
Nihal Candan: Maddi olarak çok zor durumdayız
Nihal Candan: Maddi olarak çok zor durumdayız
Gönüllü Türk hekimler, Kosova’ya gidip 22 hastayı 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu
Gönüllü Türk hekimler, Kosova’ya gidip 22 hastayı 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu
İstanbul'da fabrikada yangın
İstanbul'da fabrikada yangın
Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor
Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor
Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi
Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi
Girişimci marangoz antika aracı elektrikli otomobile çevirdi
Girişimci marangoz antika aracı elektrikli otomobile çevirdi