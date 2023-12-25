Anasayfa Video Galeriler Gündem Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist açıldı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist açıldı 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 14:05 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinin açılış törenine katıldı. Erdoğan, ikinci pistin açılışıyla havalimanı trafiğinin ikiye katlanacağını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65896214d9efca2c4f0cbb9b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ölen dilencinin evinden çıkan para dudak uçuklattı Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp İçişleri Bakanı duyurdu: 4 bin 568 kaçak göçmen yakalandı Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var İstiklal Caddesi'nde büyük panik Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü