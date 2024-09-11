Anasayfa Video Galeriler Gündem Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 16:01 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turist yolcu karşılama işi yapan 2 grup arasında yolcu paylaşımı yüzünden çıkan tartışma sonrasında gruplar arasında çıkan kavgada1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e194a4198fd87959099763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sabiha Gökçen Havalimanı'nda cinayet: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Bir kadın daha öldürüldü: Masaj salonunda eski sevgili cinayeti Nihal Candan: Maddi olarak çok zor durumdayız Gönüllü Türk hekimler, Kosova’ya gidip 22 hastayı 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu İstanbul'da fabrikada yangın Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor Sağanak yağışlar İzmir'i vurdu: Araçlar denize sürüklendi Girişimci marangoz antika aracı elektrikli otomobile çevirdi