  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Kasım 2019 13:05

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda silah sesleri

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı ana giriş kapısında ''dur'' ihtarına uymayan otomobile ateş açıldı. Kurşunlardan biri özel harekat polislerinin minibüsüne isabet etti.

Video Galeri
İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon
İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon
Video Galeri
Adana'daki bombalı saldırının ucu Suriye'den çıktı
Adana'daki bombalı saldırının ucu Suriye'den çıktı
Video Galeri
Okulda korku dolu anlar! Ders sırasında tavan çöktü...
Okulda korku dolu anlar! Ders sırasında tavan çöktü...
Video Galeri
Çukur'un fragmanında Haluk Bilginer'in dizisi Şahsiyet'e gönderme
Çukur'un fragmanında Haluk Bilginer'in dizisi Şahsiyet'e gönderme
Video Galeri
Diyarbakır'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Video Galeri
Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan ''Efsane cuma'' paylaşımı
Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan ''Efsane cuma'' paylaşımı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM