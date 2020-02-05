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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI !
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  3. 05 Şubat 2020 19:00

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı !

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Uçakta yangın meydana geldi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma Bakanı, kazada can kaybının olmadığını açıkladı.

Video Galeri
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 2
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 2
Video Galeri
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