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  3. 06 Şubat 2020 11:00

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

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