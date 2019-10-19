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  3. 19 Ekim 2019 13:35

Sabiha Gökçen'de 3 milyon liralık kaçak telefon operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Fas uyruklu 3 yolcunun valizlerinde, 3 milyon 258 bin lira değerinde 179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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