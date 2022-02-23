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Sabiha Gökçen'de ''kahya'' dehşeti

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir taksi sürücüsü, yolcu aldığı sırada durak kahyası ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.

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