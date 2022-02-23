Anasayfa Video Galeriler Gündem Sabiha Gökçen'de ''kahya'' dehşeti Sabiha Gökçen'de ''kahya'' dehşeti 23 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 11:25 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir taksi sürücüsü, yolcu aldığı sırada durak kahyası ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6215efe82dd8271d73290953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'nın işgal hazırlığı uydudan görüntülendi İki gence tekme tokat dayak kamerada Yunanistan Türk balıkçılarına ateş açtı! Yaralılar var Ezgi Sertel'in Mezdekeli paylaşımı sosyal medyayı salladı Metin Özkan ''montaj'', Ufuk Enginler ''korktum'' dedi AK Partili başkandan, belediye çalışanlarına dikkat çeken tehdit İstanbul'a gelen Ukraynalılar: ''İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor'' İstanbul'da 2 fabrikada peş peşe yangınlar Sedat Peker aylar sonra yeni bir video ile ortaya çıktı