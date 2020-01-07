  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Ocak 2020 19:20

Sabiha Gökçen’de seferler yeniden ertelendi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fırtına nedeniyle pistten çıkan uçak yüzünden seferlere ara verilmişti. Önce seferlerin normale döndüğü açıklandı ancak az önce yapılan duyuruda seferlerin 22:00'a kadar ertelendiği belirtildi.

Video Galeri
Polis rüzgardan böyle korudu !
Polis rüzgardan böyle korudu !
Video Galeri
Yürekleri ağza getiren olay ! Küçük çocuk cama çıkıp...
Yürekleri ağza getiren olay ! Küçük çocuk cama çıkıp...
Video Galeri
Neslihan Doğrusöz'den yatakta üstsüz paylaşım
Neslihan Doğrusöz'den yatakta üstsüz paylaşım
Video Galeri
Ali Yağız Baltacı Ulusal Kanal'dan istifa etti
Ali Yağız Baltacı Ulusal Kanal'dan istifa etti
Video Galeri
Emniyet, darp iddiasına bu videoyla yanıt verdi
Emniyet, darp iddiasına bu videoyla yanıt verdi
Video Galeri
Otomobilin altında kalan köpek telef oldu
Otomobilin altında kalan köpek telef oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM