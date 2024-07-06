Anasayfa Video Galeriler Gündem Sabiha Gökçen'de taksi dehşeti: Önüne çıkan her şeyi ezdi Sabiha Gökçen'de taksi dehşeti: Önüne çıkan her şeyi ezdi 06 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 11:11 Güncelleme: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 11:11 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, iddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6688fc401e888b8687001993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Osmanlı'nın 152 yıllık hatırası bulundu: Sultan Abdülaziz'in fermanı kaçakçılardan kurtarıldı Suriye’de Türk bayrağına saldırmıştı; yakalandı Bu çılgınlık: Binlerce arının üzerine yatıp şifa arıyorlar İstanbul semalarında görenleri heyecanlandıran ışık huzmesi Bir suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntüler: Samuray kılıcığıyla ortalığı birbirine kattı İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı Kayseri olaylarında 13 kişiye tutuklama Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak''