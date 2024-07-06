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  4. Sabiha Gökçen'de taksi dehşeti: Önüne çıkan her şeyi ezdi

Sabiha Gökçen'de taksi dehşeti: Önüne çıkan her şeyi ezdi

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, iddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı.

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