SON DAKİKA
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Ocak 2020 10:20

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den son dakika açıklaması geldi.

Video Galeri
Yaşlı adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler !
Yaşlı adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler !
Video Galeri
Harun Erdenay'dan başkanlık açıklaması
Harun Erdenay'dan başkanlık açıklaması
Video Galeri
Sivas'ta kar sürgünü ulaşımı felç etti !
Sivas'ta kar sürgünü ulaşımı felç etti !
Video Galeri
20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini yaktı !
20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini yaktı !
Video Galeri
Karda kayan minibüsten böyle atladı
Karda kayan minibüsten böyle atladı
Video Galeri
Askeri yurda saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Askeri yurda saldırının görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM