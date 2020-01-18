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  3. 18 Ocak 2020 11:10

Sabiha Gökçen'in modern uyku kabinleri

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayan modern uyku kabinleri vatandaşlardan ilgi görüyor. Saatlik olarak kiralanan kabinler, konforuyla da dikkat çekti.

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