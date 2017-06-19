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  3. 19 Haziran 2017 11:45

Sabırsızlığı yüzünden hayatından oluyordu

Sri Lanka’da sabırsız yolcu, aşağı inmek için otobüsün durmasını beklemeyince ölümden döndü.

Video Galeri
İstanbuldan Mardine dilek köprüsü
İstanbuldan Mardine dilek köprüsü
Video Galeri
Canlı yayında depreme yakalandı
Canlı yayında depreme yakalandı
Video Galeri
Kaybolan çocuk önce ağladı, sonra ağlattı
Kaybolan çocuk önce ağladı, sonra ağlattı
Video Galeri
Jandarma aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Jandarma aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Video Galeri
İstanbulda ibretlik görüntü
İstanbulda ibretlik görüntü
Video Galeri
İstanbulda kamyonet dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbulda kamyonet dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı