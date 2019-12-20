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  3. 20 Aralık 2019 14:10

Saç baş yolduran trafik onlara emanet!

Trabzon'da trafiğin prensesleri olarak bilinen 23 kadın trafik polisi gece gündüz görev yapıyor. Canla başla çalışarak kentteki trafik sorununu ortadan kaldırmak isteyen kadın trafik polislerini en çok agresif sürücüler yoruyor.

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