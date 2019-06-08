Saçını boyatmak için girdiği kuaförde hastanelik oldu
08 Haziran 2019 10:50
Saçını boyatmak için girdiği kuaförde hastanelik oldu
Yalova’da saçlarına röfle yaptırmak için kuaföre giden genç kadın az kalsın canından oluyordu. Çınarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Sinem Güngör, 45 dakikalık röfle işlemi için kuaföre gitti. İddiaya göre Güngör, kuaförde tam 7 saat kaldı. Saçları yanan Güngör evine gitti, ancak yüzü ve gözleri giderek şişmeye başladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, kuaförden...