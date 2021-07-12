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  4. Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler

Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler

İstanbul Taksim'de bir gece kulübünden saçlarından sürüklenerek çıkarılan kadın, cadde ortasında tekme tokat darp edildi.

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