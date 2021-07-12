Anasayfa Video Galeriler Gündem Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 15:45 İstanbul Taksim'de bir gece kulübünden saçlarından sürüklenerek çıkarılan kadın, cadde ortasında tekme tokat darp edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ec396d72970d71352d6273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şüphelendiği için kaydı başlattı, böyle görüntüledi! Antalya’da yanan otomobilde can pazarı - İhlas Haber Ajansı Sedat Peker'e en yakın isim gözaltında Japonya'da kırmızı alarm! 245 bin kişi tahliye edilecek Asansörde mide bulandıran taciz! Bisikletli sapık tutuklandı İnanılır gibi değil... Sümela Manastırı'nın restorasyonunda büyük skandal Eylem yapan tütün üreticisi 10 kişi tutuklandı Arap turistlerin Antalya'daki akılalmaz eğlencesi kamerada İstanbul'un deniz taksi mezarlığı böyle görüntülendi