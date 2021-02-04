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  3. 04 Şubat 2021 17:20

Sadakatsiz 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ortalık fena karışacak

Kanal D ekranlarının entrikası bol dizisi Sadakatsiz'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü olay olan Sadakatsiz dizisinin son bölümünde izleyiciyi büyük sürprizler bekliyor.

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