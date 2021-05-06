Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadakatsiz Derin'i yıkan Asya itirafı Sadakatsiz Derin'i yıkan Asya itirafı 06 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 07:25 Sadakatsiz dizisinin dün akşam yayınlanson bölümünde Derin ve Asya, Faruk'un elinden kurtarılırken, Volkan'ın Derin'e her şeyi itiraf edip söylediği sözler diziye damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60936fbaeee7c22a7a51d5f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li vekil bu görüntüleri ''birilerinin bayram tatili hazırlığı başlamış'' diyerek paylaştı! 8 yıl sonra bir ilk! Mısır ile Türkiye arasında görüşme başladı A Haber, vatandaşla göz göre göre dalga geçti! Ablasını döven eniştesini bu sözlerden dolayı öldürmüş! Mersin'de kaldırımda oturan kişiye silahlı saldırı! AK Parti'den CHP için skandal paylaşım! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı Rus kadınların cami karşısı sporu İslam dünyasını ayağa kaldırdı! Pırlanta yüzüklerini yanlışlıkla çöpe atınca...