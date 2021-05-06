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Sadakatsiz Derin'i yıkan Asya itirafı

Sadakatsiz dizisinin dün akşam yayınlanson bölümünde Derin ve Asya, Faruk'un elinden kurtarılırken, Volkan'ın Derin'e her şeyi itiraf edip söylediği sözler diziye damgasını vurdu.

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