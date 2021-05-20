Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi 20 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 12:06 Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındı. Ünlü oyuncu dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a6269466c3685aa07f9073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tacizciye linç girişimi İstanbul'un göbeğinde çıplak turist şoku Sedat Peker'in evine yapılan operasyonun görüntüleri yayınlandı Bakan Soylu'dan Sedat Peker ve istifa açıklaması Ekrem İmamoğlu'ndan Twitch yayıncılarını şaşkına çeviren sürpriz Sadettin Saran'dan ''kıskandıran'' 19 Mayıs klibi Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar Çin'de inanılmaz anlar... 79 katlı gökdelen bir anda sallanmaya başladı Yurtta 19 Mayıs coşkusu: İlk tören Anıtkabir'de yapıldı