  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Sadakatsiz'de Burak Sergen sürprizi

Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındı. Ünlü oyuncu dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluştu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da tacizciye linç girişimi
İstanbul'un göbeğinde çıplak turist şoku
Sedat Peker'in evine yapılan operasyonun görüntüleri yayınlandı
Bakan Soylu'dan Sedat Peker ve istifa açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan Twitch yayıncılarını şaşkına çeviren sürpriz
Sadettin Saran'dan ''kıskandıran'' 19 Mayıs klibi
Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar
Çin'de inanılmaz anlar... 79 katlı gökdelen bir anda sallanmaya başladı
Yurtta 19 Mayıs coşkusu: İlk tören Anıtkabir'de yapıldı