Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadakatsiz'de Volkan'ın yıkıldığı an... Asya'nın yüz ifadesi olay oldu Sadakatsiz'de Volkan'ın yıkıldığı an... Asya'nın yüz ifadesi olay oldu 28 Ekim 2021 Perşembe Saat: 08:10 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617a30bbe0b84d029e7913b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerini izleten Erdoğan'a çok sert tepki Esra Erol'u isyan ettiren olay: Açtı ağzını yumdu gözünü Antalya'daki falezlerde korkunç ölüm Hastanede refakatçi koltuğundan servet çıktı Erdoğan'dan CHP'ye tepki, İYİ Parti'ye teşekkür Akşener'den Erdoğan'a: ''Mintax’la canım Mintax'la'' Erdoğan'ın fiyatları uygun dediği Tarım Kredi'de fiyatlar uçtu Irak'ın kuzeyinde PKK'ya dev operasyon Kobra zehrinin insan kanıyla olan testi herkesi şaşkına çevirdi