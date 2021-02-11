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  3. 11 Şubat 2021 09:10

Sadakatsiz'e damga vuracak sahne

Sadakatsiz son bölümde Derin'in Ali'ye olan davranışları değişti. Asya ve Volkan'ın tehlikeli yakınlaşması ekranlara damgasını vurdu.

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