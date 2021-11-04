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Sadakatsiz'e dün gece damga vuran sahne!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in dün akşamki bölümünün final sahnesine Asya ve Aras karşılarında Leyla'yı görünce büyük şok yaşadı.

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