Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadakatsiz'e dün gece damga vuran sahne! Sadakatsiz'e dün gece damga vuran sahne! 04 Kasım 2021 Perşembe Saat: 08:00 Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in dün akşamki bölümünün final sahnesine Asya ve Aras karşılarında Leyla'yı görünce büyük şok yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6183690269b3de530d5c9393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fragman paylaşıldı: La Casa De Papel böyle veda edecek Esra H. ve Ümitcan U'nun son görüntüleri ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem oldu Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Artık yeter CNN Türk canlı yayınında gergin anlar! Kağıtları fırlatıp yayını terk etti Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu! Yiğit Bulut, Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaştı Seyir halindeki TIR'da, masa kurup içki içtiler Kırmızı ışık magandası ortalığı birbirine kattı