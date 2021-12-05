Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne hem kıyafeti hem de ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla damga vurdu.

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