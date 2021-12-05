Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı 05 Aralık 2021 Pazar Saat: 22:42 Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne hem kıyafeti hem de ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ad16335476ec2210238947" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili isimden olay açıklama: ''Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir'' İstanbul'da ''koku'' alarmı! İGDAŞ'tan açıklama geldi Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülke fena karıştı Alparslan Türkeş Vakfı'nında gerginlik! MHP'liler kapıya dayandı Erdoğan'dan bir dolar ve faiz açıklaması daha Görüntüler ortaya çıktı: Emekli polis memuru yeğenine kurşun yağdırdı BTP liderinden Hacı Bektaş-ı Veli’ye ziyaret İstanbul trafiğinde bir garip ''keçi inadı'' anı... Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu