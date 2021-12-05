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  4. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in dekoltesi Altın Kelebek'i salladı

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne hem kıyafeti hem de ödül aldığı sırada yaptığı konuşmayla damga vurdu.

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