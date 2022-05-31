Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu 31 Mayıs 2022 Salı Saat: 18:45 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62963811b880e435e823f743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada Erdoğan alkol zammına tepki gösterenlere seslendi: Aç sefil geziyorlar ama... Marmara Denizi'ndeki zehirli denizanası istilasının nedeni belli oldu Bursa'da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var İstanbul Boğazı'nda ikinci rezalet: Çıplak adam gözaltında! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye hodri meydan: ''Feriştahınız gelse...'' Erdoğan, Arda Güler'i görünce... Canlı yayında dikkat çeken diyalog 50'ye merdiven dayayan Defne Samyeli plajı yaktı geçti! Beylikdüzü’nde hizmetle geçen 3 yıl