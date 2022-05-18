Anasayfa Video Galeriler Gündem SADAT Başkanı Tanrıverdi'den canlı yayında dikkat çeken açıklama SADAT Başkanı Tanrıverdi'den canlı yayında dikkat çeken açıklama 18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 09:20 SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Halk TV yayınına katıldı. Tanrıverdi, "Kemal Bey keşke randevu alsaydı, biz de orada olsaydık. Biz de görüşmek isterdik," dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628490299b093e4e5b022153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da dehşete düşüren vahşet: 2,5 yaşındaki çocuğu tüple döve döve öldürdü İstanbul'da 38 katlı binada korkutan patlama Atatürk büstünde şaşırtan detay Bursa'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: ''Türkiye düşmanlarıyla çektirdiğin aile fotoğrafı...'' İbrahim Tatlıses damadına neden elini öptürmedi ? Bakan Nebati'den döviz ve enflasyon açıklaması Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren açıklama: ''Temmuzda düzenleme yapacağız'' Ermenistan'ın başkenti karıştı! Muhalifler sokağa indi