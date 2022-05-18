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  4. SADAT Başkanı Tanrıverdi'den canlı yayında dikkat çeken açıklama

SADAT Başkanı Tanrıverdi'den canlı yayında dikkat çeken açıklama

SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, Halk TV yayınına katıldı. Tanrıverdi, "Kemal Bey keşke randevu alsaydı, biz de orada olsaydık. Biz de görüşmek isterdik," dedi.

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