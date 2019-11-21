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  3. 21 Kasım 2019 13:45

Sadece 1 TL 35 kr için güpegündüz sokak ortasında vahşet!

Brezilya'da bir cani, kendisinden 1 Brezilya reali isteyen dilenciyi sokak ortasında vahşice katletti. 1 Brezilya reali Türk Lirası olarak yaklaşık 1 TL 35 kuruşa karşılık geliyor.

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