Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 10:20 Güncelleme: 30 Mart 2023 Perşembe 10:20 Samsun’da hediyelik eşya üreten 60 yaşındaki bir vatandaş sadece 1 TL’ye toplattığı atık şişleri sanat eserine dönüştürerek, Avrupa’ya 50 euroya satıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642538388ac0c42a2d31c3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı Deniz taştı; İskenderun bir kez daha sular altında kaldı Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi ''Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz'' demişti, yeni video geldi Can Ataklı ağzını bozdu, Muharrem İnce'ye demediğini bırakmadı Adnan Oktar sorusu Erbakan'ı kızdırdı