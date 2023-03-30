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  4. Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor...

Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor...

Güncelleme:

Samsun’da hediyelik eşya üreten 60 yaşındaki bir vatandaş sadece 1 TL’ye toplattığı atık şişleri sanat eserine dönüştürerek, Avrupa’ya 50 euroya satıyor.

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