Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadece 10 saniyenizi ayırıp, mucizeye tanıklık edin Sadece 10 saniyenizi ayırıp, mucizeye tanıklık edin 28 Mayıs 2021 Cuma Saat: 13:06 Brezilya'nın Sao Paulo kentinde iki bal arısı birlik olarak meşrubat şişesinin kapağını açtığı anlara ait görüntüler sosyal medyada günün videosu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b0c0aaaf4bae2aa23a5133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolar rekor üstüne rekor kırarken Bakan Elvan'dan kritik açıklama İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayında Taksim cami açıldı; işte ilk namazdan ilk görüntüler... Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı Sular çekildi tarihi köy ortaya çıktı AK Parti'den seçim barajı açıklaması İstanbul İl Sağlık Müdürü müjdeyi verdi Çamlıca Kulesi açılıyor... Bakan Karaismailoğlu: Avrupa'nın en yüksek yapısı Meral Akşener'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt - Haberler