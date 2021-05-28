Sadece 10 saniyenizi ayırıp, mucizeye tanıklık edin

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde iki bal arısı birlik olarak meşrubat şişesinin kapağını açtığı anlara ait görüntüler sosyal medyada günün videosu oldu.

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