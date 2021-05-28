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  4. Sadece 10 saniyenizi ayırıp, mucizeye tanıklık edin

Sadece 10 saniyenizi ayırıp, mucizeye tanıklık edin

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde iki bal arısı birlik olarak meşrubat şişesinin kapağını açtığı anlara ait görüntüler sosyal medyada günün videosu oldu.

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