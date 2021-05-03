Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:26 Aksaray'da 11 yıl önce eşiyle birlikte köylerine dönüp, bin lira mikro kredi ile bir düve alan 2 çocuk annesi Hatice Gökçe (51), geçen zaman içerisinde hayvan sayısını 12 ineğe yükseltti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608fcfd241cdc21bc174e7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım! İhracatta tüm zamanların rekoru Sarallar suç örgütüne yeni operasyon Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü! Genç kadın koronavirüsü atlattı ama... Artık ömür boyu kullanmak zorunda! Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı