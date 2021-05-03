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  4. Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor

Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor

Aksaray'da 11 yıl önce eşiyle birlikte köylerine dönüp, bin lira mikro kredi ile bir düve alan 2 çocuk annesi Hatice Gökçe (51), geçen zaman içerisinde hayvan sayısını 12 ineğe yükseltti.

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