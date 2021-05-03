Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor

Aksaray'da 11 yıl önce eşiyle birlikte köylerine dönüp, bin lira mikro kredi ile bir düve alan 2 çocuk annesi Hatice Gökçe (51), geçen zaman içerisinde hayvan sayısını 12 ineğe yükseltti.

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