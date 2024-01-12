Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadece 3 dakika sürdü... Akıl almaz hırsızlık anı kamerada Sadece 3 dakika sürdü... Akıl almaz hırsızlık anı kamerada 12 Ocak 2024 Cuma Saat: 12:45 Güncelleme: 12 Ocak 2024 Cuma 12:45 Ankara’da girdikleri dükkandan 200 adet midye çalan hırsızların rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a10a4c50389377420d99d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 ilde itfaiyeye rüşvet operasyonu: Gözaltılar var Amy Winehouse'ın hayatını anlatıyor... Back to Black'ten ilk fragman geldi TFF açıkladı: Süper Lig'de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye giriyor 1 aydır beklenen kar bir geldi pir geldi! Dünyanın en çok aranan canlısı Şırnak'ta bulundu İstanbul'daki makasçı trafik magandası böyle yakalandı İstanbul'da filmleri aratmayan kasklı soygun kamerada Candan kardeşler soruşturmasında yeni gözaltı dalgası Serenay Sarıkaya'dan ödül gecesini birbirine kattı: ''Yine ben, yine ben, yine ben''