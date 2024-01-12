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  4. Sadece 3 dakika sürdü... Akıl almaz hırsızlık anı kamerada

Sadece 3 dakika sürdü... Akıl almaz hırsızlık anı kamerada

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Ankara’da girdikleri dükkandan 200 adet midye çalan hırsızların rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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