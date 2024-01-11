Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 13:10 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 13:10 Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Kastamonulu genç bir kadın oldu. Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen talihsiz kadın "ne olabilir ki" diye düşünerek tuşladığı mobil bankacılık şifresi yüzünden 130 bin TL dolandırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659fbea7b8cb775cf60e9b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı Kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu Ne Alaska, ne Sibiryai, ne de Kanada... Burası Türkiye'nin beyaz krallığı Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi Kırmızı bültenle aranıyorlardı; 10'u da İstanbul'da yakalandı