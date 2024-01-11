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Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı

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Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Kastamonulu genç bir kadın oldu. Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen talihsiz kadın "ne olabilir ki" diye düşünerek tuşladığı mobil bankacılık şifresi yüzünden 130 bin TL dolandırıldı.

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