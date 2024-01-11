Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Kastamonulu genç bir kadın oldu. Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen talihsiz kadın "ne olabilir ki" diye düşünerek tuşladığı mobil bankacılık şifresi yüzünden 130 bin TL dolandırıldı.

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