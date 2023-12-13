Sadece Türkiye'de yaşayan ''gizemli canlısı'' ilk kez böyle görüntülendi

Dünyada sadece Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki Karagöl, Çinigöl ve Eğri Göl’de yaşayan Toros kurbağası ilk kez su altında görüntülendi

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