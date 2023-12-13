Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadece Türkiye'de yaşayan ''gizemli canlısı'' ilk kez böyle görüntülendi Sadece Türkiye'de yaşayan ''gizemli canlısı'' ilk kez böyle görüntülendi 13 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 11:00 Güncelleme: 13 Aralık 2023 Çarşamba 11:00 Dünyada sadece Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki Karagöl, Çinigöl ve Eğri Göl’de yaşayan Toros kurbağası ilk kez su altında görüntülendi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657964ae29b79ef9520effa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstismardan aranan yabancı uyruklu bıçaklı bastonla yakalandı Bodrum'da vahşet! Bunu yapan insan değil hayvan bile olamaz! İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı Kırmızı bültenle aranan bir suçlu daha İstanbul'da yakalandı Trafikte silahlı dehşet! Astsubay tartıştığı bir genci vurdu İstanbul'da yine bir kira zammı dayağı İstanbul'da İETT otobüsünde kıyamet koptu: Bir polisin dizi kırıldı! TBMM'de korku dolu anlar, Milletvekili kürsüde bayıldı İstanbul'da yangın çıkan marketi yağmaladılar!