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  3. 12 Nisan 2019 14:25

Sadettin Saran 25 çocuğun tüm eğitim masraflarını üstlendi

İş hayatındaki başarısı kadar yaptığı hayır işleri olan Sadettin Saran 25 çocuğun üniversite hayatı bitene kadarki eğitim masraflarını üstlendi.

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