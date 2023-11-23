Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadettin Saran, 25. spor salonunu Şırnak’ta açtı Sadettin Saran, 25. spor salonunu Şırnak’ta açtı 23 Kasım 2023 Perşembe Saat: 19:05 Güncelleme: 23 Kasım 2023 Perşembe 19:05 İş adamı ve Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Saadetin Saran, 25. Atatürk Spor Salonu'nu Şırnak’ta açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655f784ab30348ecdb044dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelin-kaynana kavgası kanlı bitti Hem karada hem denizde gidiyor: Yerli üretim ZAHA ilk kez sahada Türkiye'nin en lezzetli altınına Hülya Avşar videosu hücumu İstanbul'da toprak kayması: 2 bina tahliye edildi Fenomen Banu Parlak serbest kaldı; adliyeden koşarak uzaklaştı Köprüde çifte cinayet: 2 genç bıçaklanarak öldürüldü Turistleri taşıyan otobüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı! Faciaya ramak kaldı! Koca kaya 5 kişilik aileyi dümdüz ediyordu İktidarda 6284 çatlağı! Cumhur İttifakı hedef aldı Bakan savundu