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  3. 18 Ekim 2018 16:58

Sadettin Saran’dan 18’inci spor salonu

Bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğu 17 spor salonunu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayan Saran Holding, 18’inci spor salonunu Kırıkkale’de hizmete açtı.

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