Anasayfa Video Galeriler Gündem Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı! 01 Şubat 2022 Salı Saat: 22:15 Sunucu Ece Erken'in eşi, Beşiktaş eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f986dcd20ac869044600e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Magandalara bekçi müdahalesi Yeni düzenleme elektrik faturasına nasıl yansıyacak? Uzman isim tek tek hesapladı Hepsijet'ten sonra Yemeksepeti'nde düşük ücret protestosu: 5 bin 500 TL net maaş istiyoruz Turbo Turabi olay partiden paylaştı: Bu nasıl ortam? İmamlardan camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi! Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı’nda bilet kontrolü Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Minik Asiye evinde ilk kez görüntülendi