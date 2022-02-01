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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı!

Sunucu Ece Erken'in eşi, Beşiktaş eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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