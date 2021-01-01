  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Ocak 2021 14:30

Şafak Sezer'den Bülent Ersoy'a olay gönderme

İbo Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Seda Sayan, Bülent Ersoy için ''Hep hala dedim. En başından beri halamdı'' dedi. Şafak Sezer'in ''En başından beri öyle mi?'' sözleri geceye damga vurdu.

Video Galeri
Koronavirüs aşısı kuyruğu drone ile görüntülendi
Koronavirüs aşısı kuyruğu drone ile görüntülendi
Video Galeri
Yılbaşı gecesi İstanbul'da faciadan dönüldü
Yılbaşı gecesi İstanbul'da faciadan dönüldü
Video Galeri
Sabiha Gökçen'de uluslararası suç örgütü operasyonu!
Sabiha Gökçen'de uluslararası suç örgütü operasyonu!
Video Galeri
İstanbul'da taksi zammı kuyruğu!
İstanbul'da taksi zammı kuyruğu!
Video Galeri
Mehmet Ali Erbil yeni yıl pozuyla ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil yeni yıl pozuyla ortaya çıktı
Video Galeri
Bursa'da dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını
Bursa'da dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM