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  3. 14 Ağustos 2019 22:25

Safari cipi devrildi: 6’sı yabancı uyruklu 16 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen cip safari kazasında 6’sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, Kaş ile Muğla’nın Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza, ilçeye bağlı Palamut Mahallesi Saklıkent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu Yakup K. yönetimindeki 48 PN 285 plakalı safari cipi, belirlenemeyen...

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