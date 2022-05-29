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  4. Safiye Soyman'dan olay sözler: ''En namuslu erkeği baştan çıkarır''

Safiye Soyman'dan olay sözler: ''En namuslu erkeği baştan çıkarır''

Geçtiğimiz günlerde ''Erkek aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın'' sözleriyle tepki çeken Safiye Soyman, sessizliğini bozdu.

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