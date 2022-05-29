Anasayfa Video Galeriler Gündem Safiye Soyman'dan olay sözler: ''En namuslu erkeği baştan çıkarır'' Safiye Soyman'dan olay sözler: ''En namuslu erkeği baştan çıkarır'' 29 Mayıs 2022 Pazar Saat: 16:31 Geçtiğimiz günlerde ''Erkek aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın'' sözleriyle tepki çeken Safiye Soyman, sessizliğini bozdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629375a7db8c0b330c0db5f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatatürk Havalimanı'nda fetih coşkusu ️Hülya Avşar'dan bikini şov! Fiziğiyle mankenlere taş çıkarttı Uzmanından maymun çiçeği uyarısı: Risk altındaki yaş grubu belli oldu Dikkat: Tatiliniz kabus olmasın! Uzmanlar ''Hormonları bozuyor'' diyerek uyardı Ayasofya'da fetih namazı Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü! Polise yumruk attılar Yeğenlerini barıştırmak isterken canından oldu Otomobil ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu